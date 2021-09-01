Пермь, 1 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Перми 31 августа инфекции скончался президент Союза архитекторов Прикамья, почетный архитектор России, бывший главный архитектор города Сергей Шамарин, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сергею Шамарину было 74 года. По словам дочери экс-архитектора Перми, ее отец болел COVID-19. Но заключения о причинах смерти пока нет, отмечает портал 59.RU.

Около трех недель Сергей Шамарин находился в больнице, из них десять дней провел в реанимации. Прощание состоится 4 сентября.