Москва, 1 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Наступления 1 сентября в школьные годы с нетерпением ждали 24% жителей России. Скорее ждали 48%. Ненавидели начало нового учебного года 19% опрошенных, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Чаще очень ждали День знаний в детстве женщины, чем мужчины — 30% против 17%. При этом с основном ненавидели первый учебный день скорее мужчины, чем женщины — 11% против 6%. «Всеми фибрами души» не любили 1 сентября 9%

Аргументы любителей получать знания — «радость встречи с одноклассниками»; «учиться было несложно», «весело учились». Противники признались, что в свое время всячески старались избежать первого прихода в школу, вплоть до того, что сбегали домой.

Опрос проведен 31 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 389 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, празднование Дня знаний 1 сентября пройдет в России в очном форме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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