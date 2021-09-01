Ставрополь, 1 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Ежегодный Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» может быть проведен в 2021 году в октябре. Его планируют провести в очном формате, если позволит эпидситуация с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями края.

Grozmer.ru/ Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук»

«По поводу форума «Машук» — предполагаем проводить его в первой половине октября, <…> он будет в офлайн‑ и онлайн-формате. Всего в нем могут поучаствовать до 2 тыс. человек», — сообщил глава субъекта РФ.

Напомним, молодежный форум «Машук» и в 2020 году из-за коронавируса проводился в смешанной форме. Три его смены состоялись в онлайн-формате, а последняя смена была очной. В ней с 15 по 20 сентября приняли участие 300 представителей всех регионов Северного Кавказа.

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