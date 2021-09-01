Москва, 1 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. По итогам нынешнего года валовый внутренний продукт (ВВП) в России может вырасти за много лет на рекордные 4,2−4,3%. Такое мнение 1 сентября высказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума.

Sberbank.com Александр Ведяхин

«Сейчас, судя по всему, пик третьей волны (пандемии — ред.) в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов. По нашим оценкам, текущая динамика потребительского спроса соответствует темпам роста ВВП на уровне 4,2−4,3% по итогам этого года», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ведяхин добавил, что на данный момент структура потребления в России все больше напоминает ту, что была до связанного с пандемией кризиса, а сектор услуг уже снова устойчиво растет в номинальном выражении. Вместе с тем, все еще идет наблюдается восстановление экономики после сильного падения в прошлом году.

«Я считаю, основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас», — заключил первый зампред правления Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что до конца 2021 года в России, скорее всего, не следует ждать принципиального изменения ситуации со спросом населения на евро.