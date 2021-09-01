Лондон, 1 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Компания Coffee Latino в Великобритании представила мобильную кофейню на базе Suzuki Jimny. Об этом сообщается на сайте компании.

Coffee Latino Coffee Latino Jimny Beans

Мобильная кофейня была создана на базе внедорожника Suzuki Jimny, который превратили в коммерческий автомобиль.

Проект получил название Jimny Beans. Данная модель предназначена для различных публичных мероприятий в Великобритании.

У Jimny LCV удалили задний ряд сидений. Получившаяся модель Jimny Beans имеет только водительское кресло, а остальное место занимает 57-литровый бак для воды с системой фильтрации 3М.

Сам кофе готовится с помощью кофемашины компании Fracino. Блок размещен в задней части Jimny, где создана рабочая зона с алюминиевым верхом. Также в комплект входит компактный холодильник с выдвижным ящиком на 12 В от Waeco.

Ранее компания Suzuki представила в Японии новый микровэн Wagon R Smile.

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