В Британии создали мобильную кофейню на базе Suzuki Jimny
Лондон, 1 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Компания Coffee Latino в Великобритании представила мобильную кофейню на базе Suzuki Jimny. Об этом сообщается на сайте компании.
Мобильная кофейня была создана на базе внедорожника Suzuki Jimny, который превратили в коммерческий автомобиль.
Проект получил название Jimny Beans. Данная модель предназначена для различных публичных мероприятий в Великобритании.
У Jimny LCV удалили задний ряд сидений. Получившаяся модель Jimny Beans имеет только водительское кресло, а остальное место занимает 57-литровый бак для воды с системой фильтрации 3М.
Сам кофе готовится с помощью кофемашины компании Fracino. Блок размещен в задней части Jimny, где создана рабочая зона с алюминиевым верхом. Также в комплект входит компактный холодильник с выдвижным ящиком на 12 В от Waeco.
Ранее компания Suzuki представила в Японии новый микровэн Wagon R Smile.
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