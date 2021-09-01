Москва, , 12:49 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерёг президента Украины Владимира Зеленского от сценария Афганистана.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский сегодня будет валяться в ногах у Байдена, чтобы выпросить оружие и с его помощью совершить провокацию против России. Но он должен помнить, чем закончилась «военная помощь» США Афганистану», — отметил Жириновский в Телеграм-канале.

Афганцы были доведены до такого состояния, что хватались за шасси взлетающих самолётов, понимая, что это верная гибель, напомнил парламентарий.

«Всё закончилось трагедией для Афганистана и страшным позором для Америки. Это же ждёт и Украину, которая сама, добровольно отдаст метрополии всё, позволит высосать все свои богатства до дна, а в итоге останется разоренной», — прогнозирует Жириновский.