Архангельск, 1 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Архангельске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летних Ильи Свинцова и Антона Кабанова, обвиняемых в хищении чужого имущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«Установлено, что в феврале 2021 года Свинцов совместно с Кабановым в Соломбальском округе Архангельска продали пенсионерам пожарно-дымовые автономные извещатели по завышенным ценам. Потерпевшими по делу признаны 8 пенсионеров. Общая сумма причиненного им ущерба составила 107 800 рублей», — сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия материальный вред обвиняемые частично возместили.

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