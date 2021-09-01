Токио, 1 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Российский велогонщик Руслан Кузнецов завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В шоссейной велосипедной гонке на 79,2 км Кузнецов показал время 2 часа 34 минуты 35 секунд.

Второе место занял швейцарский спортсмен Хайнц Фрей. Замкнул тройку представитель Австрии Вальтер Аблингер.

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