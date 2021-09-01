Таллин, , 12:47 — REGNUM Если бы парламентские выборы в Эстонии состоялись завтра, то правящая Реформистская партия не набрала прежних 30% голосов. Об этом говорится в последнем социологическом опросе фирмы Norstat, проведенном в период с 3 по 31 августа нынешнего года.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил пресс-релиз фирмы, в первую тройку рейтинга ведущих партий страны помимо реформистов входят Эстонская национал-консервативная партия и Центристская партия: популярность реформистов составила 29,9%, национал-консерваторов — 22% и центристов — 17,8%.

В прежних опросах Реформистская партия демонстрировала поддержку своих избирателей не ниже 30%.

За первой тройкой следуют не входящая в парламент партия «Эстония 200» (12,6%), Социал-демократическая партия (8,4%) и националистическая партия Isamaa (6,1%).

За «Зеленых Эстонии» готовы проголосовать 2,3% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.

Совокупная поддержка входящих в коалиционное правительство центристов и реформистов составляет 47,7%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 36,5%.