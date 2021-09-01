Минск, 1 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября в Бобруйске выступил на открытии школы №35 и проинспектировал школу. Он выступил перед чиновниками, родителями и детьми, получив в подарок соломенного бобра, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Осматривая школу, по пути к десятиклассникам на урок совместный урок с руководителем городского центра допризывной подготовки, Лукашенко задержался в одном из школьных коридоров возле надписи «Нiякае багацце людзей не бывае даражэйшым за родную мову» («Ни какое богатство людей не бывает дороже родного языка»). В президентской прессс-службе уточнили: «Это слова Якуба Коласа. Так в школе в том числе популяризируют белорусский язык».

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Лукашенко рассказал учащимся о своём положительном отношении к армейской службе по контракту. Он сообщил: «Положительно отношусь. Контрактная служба у нас есть. Там, где надо, мы ее внедряем. Где нужны срочники — там срочники».

В школе обсуждали роль военруков. Лукашенко отметил, что на них возлагаются разные задачи, в том числе по обеспечению безопасности и воспитанию в этом духе учеников.

Затем Лукашенко прибыл в класс трудового обучения, где обучают швейному делу, и заявил: «Это для девочек очень важно».