Ульяновск, 1 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 1 сентября, в Ульяновской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2316 пациентов, в том числе за последние сутки умерли 11 человек.

Напомним, что сутками ранее умерли девять пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновскую область поступил первый транш вакцины от гриппа, всего передано 17 тыс. доз. Прививки делаются в рамках национального календаря. Врачи напоминают, что после завершения вакцинации от COVID-19 прививку от гриппа можно делать не ранее, чем через месяц: это время нужно для формирования иммунитета.