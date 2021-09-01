Иркутск, 1 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Иркутской области индекс промышленного производства в январе-июле 2021 года составил 98,8%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Флаг Иркутской области

Отмечается также, что на 1 августа 2021 г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наличие крупного рогатого скота увеличилось на 5,0%, птицы — на 1,9%. Поголовье овец и коз сократилось на 3,1%, свиней — на 3,3%.

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 0,5% меньше, чем в январе-июле 2020 г., молока и яиц больше на 1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-апреле 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, индекс промышленного производства в Иркутской области составлял — 96,8%.

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