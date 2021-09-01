Владимир, 1 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Во Владимирской области 1 сентября подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 49 тыс. 395 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 117 пациентов, в том числе 142 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1712 человек. За последние сутки подтверждено десять новых летальных случаев.