Красногорск, 1 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В электронный вид переведены еще четыре вида справок военных комиссариатов Подмосковья. Об этом 1 сентября сообщается на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Управление Росреестра по Приморскому краю Онлайн-услуги

Теперь на региональном портале военные и их семьи могут получить справки о выслуге лет, доходах, компенсации расходов на ЖКХ и прекращении выплаты пенсии Минобороны России.

«Благодаря оцифровке срок сократился до 1 дня. Ранее справки можно было оформить только в военкомате, это занимало 3 рабочих дня. Ежегодно за данными видами справок обращаются 13,5 тысячи наших жителей», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.