Саратов, 1 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Две новые школы открыли 1 сентября в Саратовской области. Одно из образовательных учреждений приняло учащихся в 11-м микрорайоне поселка Солнечный-2 города Саратова, рассчитанном на 1100 мест. Другую школу на 220 мест открыли в селе Тепловка Новобурасского района, сообщает пресс-служба минобразования Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM 1 сентября

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Губернатор региона Валерий Радаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю открытия школы в поселке Солнечный-2 и вручил учреждению сертификат на приобретение робототехнического оборудования.

Школа станет вторым корпусом лицея «Солярис», который открыли в 2017 году. В здании размещены 60 учебных кабинетов, актовый и конференц-залы, бассейн, два спортзала. Рядом со школой расположены футбольное поле, самая большая в Саратове площадка для сдачи нормативов ГТО и другие игровые площадки.

Школа в 11-м микрорайоне стала первой, которую построили по соглашение между правительством Саратовской области и застройщиком о комплексной застройке территории с созданием соответствующей инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области школам разрешили выбирать формат проведения линеек в День знаний.

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