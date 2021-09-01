Уфа, 1 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Заключенным из Крыма и Вологодской области отказали в помиловании в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

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В Уфе состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии, на котором были рассмотрены уголовные дела в отношении двух заключенных, которые совершили преступления в Крыму и Вологодской области. Сейчас они отбывают наказание в исправительных колониях Башкирии.

Отмечается, что ходатайства о помиловании этих заключенных были отклонены.

В материалах дела указано, что пенсионер МВД 1949 года рождения был осужден на шесть лет и шесть месяцев за убийство своего приятеля во время распития спиртных напитков.

«Заключенный в полном объеме выплатил назначенную судом компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. По месту заключения характеризуется положительно. Однако ходатайство о помиловании комиссией не было поддержано. Статья Уголовного кодекса, по которой заведено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В данном случае человек был осужден на шесть с половиной лет. Смягчать наказание, учитывая тяжесть совершенного преступления, комиссия сочла безосновательным», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Фигуранта второго уголовного дела 1993 года рождения приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

«Печально, что жажда легких денег толкнула прежде законопослушного молодого человека на преступный путь. О нем хорошо отзываются по месту учебы — в Ульяновском институте гражданской авиации и по прежнему месту работы. Две частные фирмы сообщили о готовности принять его на работу после освобождения. Однако реализованное намерение заниматься наркоторговлей, непосредственное участие в фасовке и распространении запрещенных веществ — это тяжкое уголовно наказуемое деяние, представляющее большую общественную опасность. Легкодоступные наркотики ломают судьбы и приводят к семейным трагедиям, поэтому деятельность по распространению психотропных веществ должна пресекаться на корню. Люди, вовлеченные в преступные схемы, сурово наказываются. В отношении данного заключенного комиссия приняла решение об отклонении ходатайства о помиловании», — заявил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ни одного ходатайства осужденных не поддержала комиссия по помилованию.