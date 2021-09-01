Махачкала, 1 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Дагестане число умерших от COVID-19 за прошедший день увеличилось еще на десять человек. Днем ранее скончались 22 человека. Общее число случаев летального исхода от осложений, полученных в результате заражения новой опасной инфекцией, достигло 2230, сообщили 1 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Снижение показателя прироста новых случаев заболевания, наметившееся со середины августа, за прошедшие сутки в Дагестане продолжилось. Тесты дали положительный результат только у 176 жителей региона. Общее число носителей коронавируса увеличилось до 47 932 человек.

Удалось спастись от опасной инфекции 43 295 пациентам, из них 196 выздоровевших были выписаны накануне, 31 августа.