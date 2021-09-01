Варшава, 1 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Ппремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 сентября в ходе выступления в городке Велюнь на мероприятии, посвященном памяти о начале Второй Мировой войны, заявил, что нацистская Германия вела политику истребления поляков. Об этом сообщает Polskie Radio.

Пленные поляки. 1939

«В рамках операции под названием Generalplan Ost немцы должны были убить 85% поляков, а оставшиеся 15% — превратить в онемеченных рабов. Но поляки с этим умело сражались. Сражались за всё — за человечность, независимость, за лучший мир, за свободу своего отечества и Европы, за мир без войны», — заявил Моравецкий.

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Участники мероприятия, среди которых, помимо премьер-министра Моравецкого, был президент Польши Анджей Дуда, а также представители польского Института исторической памяти и местных властей, возложили цветы к памятнику погибших во время бомбардировок Велюня. Именно на этот город утром 1 сентября 1939 года были сброшены первые бомбы немецко-фашистских захватчиков, что стало началом Второй Мировой войны. В результате ударов немецкой авиации по городу погибло несколько сотен мирных жителей. Они стали первыми жертвами Второй Мировой войны.