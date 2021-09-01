Нацистская Германия вела политику истребления поляков — Моравецкий
Варшава, 1 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Ппремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 сентября в ходе выступления в городке Велюнь на мероприятии, посвященном памяти о начале Второй Мировой войны, заявил, что нацистская Германия вела политику истребления поляков. Об этом сообщает Polskie Radio.
«В рамках операции под названием Generalplan Ost немцы должны были убить 85% поляков, а оставшиеся 15% — превратить в онемеченных рабов. Но поляки с этим умело сражались. Сражались за всё — за человечность, независимость, за лучший мир, за свободу своего отечества и Европы, за мир без войны», — заявил Моравецкий.
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Участники мероприятия, среди которых, помимо премьер-министра Моравецкого, был президент Польши Анджей Дуда, а также представители польского Института исторической памяти и местных властей, возложили цветы к памятнику погибших во время бомбардировок Велюня. Именно на этот город утром 1 сентября 1939 года были сброшены первые бомбы немецко-фашистских захватчиков, что стало началом Второй Мировой войны. В результате ударов немецкой авиации по городу погибло несколько сотен мирных жителей. Они стали первыми жертвами Второй Мировой войны.