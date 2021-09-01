Воронеж, 1 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Дом №13 на улице Фридриха Энгельса в Воронеже включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области 1 сентября.

ИА REGNUM Воронеж

В соответствии с приказом управления, «Дом, в котором в 1936 г. жил поэт О.Э. Мандельштам», расположенный на улице Фридриха Энгельса в Воронеже, признан памятником культуры и взят под охрану государства. Также утверждены границы территории объекта культурного наследия.

Пятиэтажный жилой дом на перекрестке современных улиц Фридриха Энгельса и Чайковского был построен в 1935 году — дом в стиле конструктивизма возводился жилищно-строительным кооперативом товарищества инженерно-технических работников. Но известен дом тем, что стал одним из мест проживания семьи поэта Осипа Мандельштама в период воронежской ссылки. Проживали Мандельштамы в этом доме с марта по ноябрь 1936 года, они снимали комнату в трёхкомнатной квартире на втором этаже. По свидетельству мемуаристки, филолога, педагога и близкого Мандельштамов Натальи Штемпель, Мандельштамы проживали в этом доме в подъезде 5, квартире 39. Добавим, что в 1991 году на этом доме была установлена первая в стране мемориальная доска, посвященная поэту, а в 2008 году в парке «Орлёнок» напротив дома был открыт памятник Мандельштаму.