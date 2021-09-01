Москва, 1 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В РФ платежеспособность значительной части граждан не настолько высока, чтобы они могли позволить себе покупку жилья большой квадратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ на 20% подорожали малогабаритные квартиры.

(сс) Ajale Квартиры

«Рост цен на небольшие квартиры произошёл в основном в связи с ростом спроса именно на данную категорию жилья, — сказала Ермилова. — Сейчас платёжеспособность населения не настолько высокая, чтобы позволить себе квартиры большой квадратуры. Плюс, несмотря на действующие льготные программы, банки уже стали достаточно часто отказывать в кредите, более тщательно подходя к оценке потенциального заемщика».

По ее словам, эта тенденция будет наблюдаться и в будущем.

«Поскольку условия кредитования ужесточают. Небольшое снижение цен зафиксировано, но не факт, что будет возможно длительное время его удерживать. В основном квартиры малой квадратуры покупает молодёжь, реже — молодые семьи», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ выросли цены на малогабаритное жилье.