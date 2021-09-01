Абакан, 1 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 сентября в правительстве региона.

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За весь период пандемии в Хакасии выявлен 35 491 носитель SARS-CoV-2 (с начала 2021 года — 17 939), выздоровели 31 576 человек.

Как уточнили в республиканском правительстве, за сутки список выздоровевших пополнился 275 фамилиями. Лечение в стационарах проходят 634 ковид-пациента, в том числе 14 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Хакасии выявили 132 носителя коронавируса.