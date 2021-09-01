Иркутск, , 12:36 — REGNUM В правительстве Иркутской области произошло новое кадровое назначение. Как сообщает 1 сентября пресс-служба губернатора региона, новым министром культуры и архивов назначена Олеся Полунина. До этого она год работала в должности заместителя.

Новым министром культуры и архивов Иркутской области назначена Олеся Полунина Правительство Иркутской области

Из биографии Полуниной известно, что высшее образование она получила, окончив Иркутский государственный педагогический университет по специальности «История», а затем прошла переподготовку в Байкальском государственном университете экономики и права по программе «Современное государственное и муниципальное управление» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Управление в сфере культуры».

Новый министр прошла путь от учителя истории в школе Усть-Илимска до заместителя начальника Управления культуры Администрации Усть-Илимска. В 2019 году стала заместителем министра культуры и архивов Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года кадровые перестановки случились в министерстве экономического развития Иркутской области. Новым главой ведомства стала экс-начальник департамента инвестполитики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности правительства Ленинградской области Наталья Гершун.

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