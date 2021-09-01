Липецк, 1 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Липецкой области 1 сентября подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 47 тыс. 79 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 40 тыс. 559 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 280 — за последние сутки.

За весь период скончались 1410 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.