Краснодар, 1 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В результате наплыва учеников в краснодарскую школу №94 в ней было сформировано 28 первых классов. Об этом 1 сентября сообщает телеканал «Россия. Кубань».

Александр Кержнер. В первый класс (фрагмент). 1950

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Уточняется, что в результате этого при нумерации классов были использованы все буквы алфавита за исключением «Ь», «Ъ», «Й», «Ё» и «Щ», в результате чего часть детей будет учиться в классах «Ы», «Ю», «Э» и «Я».

При этом в общей сложности в краснодарской школе №94 учебу начали 840 первоклассников. Также указывается, что школа рассчитана на 1100 детей, однако в ней учится около четырёх тысяч человек в несколько смен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Архангельской области на подготовку школ к новому учебному году потратили более 500 млн рублей: средства пошли на проведение ремонтов и обновление материально-технического оснащения.