Орел, 1 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудили уголовное дело по факту расстрела нацистами мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, сообщили 1 сентября в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Ранее недалеко от деревни Пешково Орловской области были обнаружены останки 28 человек с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на насильственный характер смерти.

Как следует из архивных документов, в годы войны один из нацистских карательных отрядов руководил расстрелами мирных жителей деревень в Орловской области.

«За это время, по неполным данным, гитлеровцами были убиты свыше 80 тыс. мирных жителей — женщин, детей, стариков. Свыше 200 тыс. человек были угнаны на каторгу в Германию», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Псковский областной суд признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по инициативе прокуратуры Псковской области, предложившей официально установить факт, имеющий юридическое значение.

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