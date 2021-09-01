Минск, 1 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября в Бобруйске выступил на открытии школы №35 и получил от школьников в подарок соломенного бобра. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

3dman_eu Бобр

«Не обошлось и без подарка от президента — сертификат на мультиборд и 3D-принтер. В завершение Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей школы, а дети подарили президенту сувенир — соломенного бобра», — сказано в официальном сообщении.

После этого Лукашенко выступил перед пропагандистами и подчеркнул уверенность в необходимости патриотического воспитания в школах. В официальном сообщении приводятся его слова: «Нужно. Мы это знаем, что нужно, и мы это будем делать. Мы видели, что недорабатываем в этом плане. Оказалось не всем понятно».

«Главное — безопасность в школе. Родители не должны переживать. Он должен помочь директору обеспечить безопасность в школе и воспитывать детей в духе этой безопасности. Это главное для этих военных, которых мы направляем в школу», — сообщил он.