Челябинск, 1 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Челябинске на 2022 год планируется строительство ещё не менее четырёх школ. Об этом заявила глава города Наталья Котова.

Пресс-служба Минпросвещения России У школьной доски

Работы будут идти в северо-западной части города. Строительство планируется вместе с правительством Челябинской области. Новые объекты введут в микрорайонах Чурилово, «Западный луч», «Манхэттен» и на Краснопольской площадке.

«Работы много, мы будем стараться, чтобы всем ученикам города было достаточно места», — пообещала Котова. Как сообщало ИА REGNUM, всего в школы 1 сентября пошли более 17 тыс. первоклассников, и их количество ежегодно растёт.