Майкоп, 1 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Поручения по внедрению принципов бережливого правительства дал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании координационного совета по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство» 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. На заседании подведены итоги реализации отдельных проектов за 2020 год — I полугодие 2021 года.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Все проекты, которые реализуются в регионе, направлены прежде всего на достижение национальных целей, которые обозначены президентом РФ Владимиром Путиным. Они близки и понятны каждому гражданину страны. Это и создание новых рабочих мест, и предоставление равных возможностей для образования и развития детей, и обеспечение условий для благополучия и достатка жителей, для комфортной и безопасной жизни в стране, в регионе», — отметил Мурат Кумпилов.

Как сообщила замруководителя администрации главы РА и КМ РА Саниет Хотко, в рамках проекта «Бережливое правительство» обучено 570 представителей из 83 организаций, в нём участвует 33 органа госвласти республики и подведомственные организации, которые реализуют 74 проекта. В работе предприятий и учреждений уже отмечается улучшение производственных процессов. Основным направлением деятельности в первом полугодии 2021 года стало проведение партнерских проверок на соответствие статусу «образец».

Куратор реализации проекта в республике Дмитрий Репьев высоко оценил эффективность реализации принципов «Бережливого правительства» в республике, отметил лидерские позиции региона по ряду показателей и возможность тиражирования опыта работы.

На заседании обсуждалась возможность использования принципов «Бережливого правительства» для создания эффективной системы выявления и развития способностей и талантов у детей. Мурат Кумпилов подчеркнул, что в Адыгее создана инфраструктура по поддержке талантливых детей, благодаря чему регион увеличил число победителей и призеров всероссийских олимпиад, однако важно продолжать системную работу в целях выявления наибольшего числа одаренных школьников, а также реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Ещё один важный вопрос, обсуждавшийся на заседании — сохранение здоровья обучающихся. Для этого реализуются проекты межведомственного взаимодействия. Заведующая детсадом №21 Саида Лиева рассказала о результатах сотрудничества со стоматологической поликлиникой по раннему выявлению и профилактике заболеваний ротовой полости у воспитанников детского сада. Глава Адыгеи поручил внедрить подобную практику в других детских садах, а также расширять проект, вовлекая различных специалистов для укрепления здоровья детей.

Главврач Адыгейской республиканской стоматологической поликлиники Вячеслав Шовгенов доложил о проектах, внедряемых учреждением. Он отметил, что на данный момент в поликлинике применяются две методики — Минздрава и Росатома, что создает конкуренцию в предоставлении услуг, цель — сделать медорганизацию образцовой. Глава Адыгеи подчеркнул, что созданная материальная база в учреждении позволяет достичь данную цель при максимально эффективной работе коллектива. Также проекты по повышению качества медицинского обслуживания и снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний реализуются в Адыгейской республиканской клинической больнице — их границы расширены от вызова бригады скорой помощи до постановки на диспансерный учет.

Мурат Кумпилов напомнил, что одна из пяти национальных целей развития на период до 2030 года — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, при повышении качества предоставления медуслуг в сельской местности. Глава Адыгеи поставил задачи добиться улучшения показателей по всем направлениям деятельности и отметил, что дальнейшее развитие процессов «Бережливого правительства» связано со всеми уровнями власти и помогает выявлять и своевременно устранять недочеты в работе для достижения целевых показателей нацпроектов и госпрограмм.