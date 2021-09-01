Джакарта, 1 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. ВМС Индонезии задержали танкер MT Zodiac Star под флагом Панамы вблизи острова Батам, сообщает Kompas.

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ВМС Индонезии обнаружили подозрительный корабль. На судне находились тонны мазута.

В ходе проверки также было обнаружено, что на судне находилось 19 человек, в том числе капитан и 18 граждан Индонезии и один гражданин Малайзии. Капитан судна смог показать только некоторые просроченные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что морской и рыболовный сектор в стране не получил должного развития.

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