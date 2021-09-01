Архангельск, 1 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Архангельской области на подготовку школ к новому учебному году потратили более 500 млн рублей: средства пошли на проведение ремонтов и обновление материально-технического оснащения. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Dvinanews.ru 1 сентября в архангельской гимназии №3

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«Особое внимание обращалось на состояние школьных пищеблоков: бесплатные горячие завтраки или обеды будут получать более 53 тысяч юных северян. Кроме того, за счет областного бюджета для образовательных организаций региона приобретено более 300 тысяч новых учебников», — отметили в правительстве.

Напомним, в Архангельской области за парты сели более 128 тысяч школьников, из них более 13 тысяч — первоклассники.