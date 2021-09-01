Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В акватории Невы в центре Санкт-Петербурга столкнулись два гидроциклиста, при этом пострадала пассажирка одного из них. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Isakaisaka1 Гидроцикл

Происшествие на воде произошло около 09:00 мск 31 августа на Малой Неве вблизи Серного острова. По предварительным данным, водитель гидроцикла с пассажиром на борту не справился с управлением и столкнулся с другим гидроциклом.

«В результате происшествия девушка 1997 года рождения получила многочисленные травмы. Она госпитализирована в больницу», — рассказали в ведомстве.

Гидроциклы отбуксированы на базу стоянки судов Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.