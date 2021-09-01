Чебоксары, 1 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизился суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В чебоксарском Институте усовершенствования врачей открылся симуляционно-аккредитационный центр

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По данным на 1 сентября, в Чувашии за последние сутки выявлено 75 носителей коронавируса. Напомним, что сутками ранее было официально подтверждено 78 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в пандемию лабораторно выявлено 31 763 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Выздоровели в Чувашии 28 823 пациента, из них за последние сутки выписаны 64 человека.

Кроме того, жертвами коронавируса стали ещё десять человек, всего скончались 2022 ковид-пациента.

Отметим, что 1 сентября в Чебоксарах на базе Института усовершенствования врачей открылся симуляционно-аккредитационный центр. Здесь установлены новые тренажёры, роботы-симуляторы, манекены-имитаторы, модели-муляжи и другое интерактивное оборудование для освоения новых диагностических и лечебно-профилактических приёмов.