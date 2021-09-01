Псков, 1 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Новый учебный год 1 сентября в Псковской области начался для более чем 67 тыс. школьников. Они пришли в 370 учебных заведений, которые прошли приемку специализированными комиссиями. Торжественные линейки в регионе в этот раз проводятся только для 1-х, 9-х и 11-х классов.

Pskov.ru Михаил Ведерников с первоклассниками (архивное фото)

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«В Псковской области более семи тысяч детей сегодня впервые сядут за парту и окунутся в удивительную школьную жизнь», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, слова которого цитирует пресс-служба администрации региона.

Глава Псковщины обратил особое внимание на новые возможности для школьников. Так, в школах региона открыты 79 «Точек роста», где сотни детей смогут заниматься по дополнительным программам естественно-научного и технического профилей. Откроются «Кванториумы», учебные мастерские «Молодых профессионалов», пройдут дополнительные программы «IT-кубов». Более 60 старшеклассников начнут обучение в профориентированных классах, программы для которых подготовил Псковский государственный университет

«Что особенно важно: все эти возможности открыты благодаря нашим замечательным преподавателям, которые всегда готовы изучать и внедрять новые методики и программы», — подчеркнул губернатор.