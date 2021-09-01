Челябинск, 1 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Челябинске количество первоклассников каждый год растёт. Об этом заявила 1 сентября градоначальница Наталья Котова.

Cheladmin.ru Глава Челябинска Наталья Котова

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По её словам, ежегодный прирост составляет примерно 500 человек. Это означает, что город растёт и развивается, его жители связывают с ним свою судьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в школы Челябинска впервые пришли более 17 тыс. первоклассников.