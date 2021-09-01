Кишинёв, , 12:24 — REGNUM Члены правительства Молдавии ранее обращались в посольство Украины в Кишинёве с призывом к Киеву не вводить запрет на пропуск через границу автомобилей с госномерами Приднестровья с 1 сентября. Об этом сообщает агентство Infotag со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщили журналистам в ведомстве, молдавская сторона указала на то, что только 5% владельцев автомобилей в Приднестровье получили «нейтральные» номера. Кишинёв призывал Киев продлить разрешение на проезд машин с приднестровским номерами до 10 января 2022 года.

«В ближайший период будут активизированы усилия по ускорению работы пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, чтобы обеспечить работу по регистрации в полной мере и в соответствии с полученными запросами», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что молдавская сторона примет меры, чтобы из-за нововведения Киева не возник очаг напряжённости.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинев и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. С 2020 года Кишинёв начал требовать, чтобы у приднестровцев, кроме таких номеров были водительские удостоверения, полученные в Молдавии. После этого часть жителей ПМР сдали «нейтральные» номера.

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