Истра, Московская область, 1 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Уголовное дело о превышении полномочий заведено в отношении исполняющего обязанности начальника изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истра. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника ИВС ОМВД России по Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, приведших к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в настоящее время фигуранта дела допрашивают и ему в течение ближайшего времени будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стало известно, что в Цивильском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику колонии за передачу осуждённому сим-карт, боксёрской капы и скакалки, а также взыскана сумма незаконно полученных средств.