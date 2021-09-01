Барнаул, 1 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Долг жителей Алтайского края за коммунальные услуги составляет уже 5,2 млрд. рублей, что создаёт существенную угрозу стабильности функционирования объектов ТЭК и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона по итогам межведомственного совещания, на котором обсуждали состояние законности в жилищно-коммунальной сфере в условиях подготовки к отопительному сезону.

Отопительный сезон

Основными причинами сложившейся ситуации прокуроры назвали неплатежеспособность населения, недофинансирование учреждений бюджетной сферы, ненадлежащее ведение претензионно-исковой работы ресурсоснабжающими организациями, неполнота выполнения территориальными подразделениями Федеральной службы судебных приставов возложенных на них задач.

В связи с ненадлежащим выполнением мероприятий по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону прокурор Алтайского края Антон Герман объявил предостережения главам города Яровое, Мамонтовского и Заринского районов.