Архангельск, 1 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 225 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 101 архангелогородец, 56 северодвинцев, 35 жителей Котласа, 12 жителей Новодвинска. Инфекцию также подтвердили у нескольких жителей Виноградовского, Вилегодского, Приморского и других районов области. Всего на лечении находятся 8,5 тысяч ковид-пациентов.

«Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский штаб подтвердил 1708 летальных исходов из-за COVID-19.