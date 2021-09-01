Инчхон, Южная Корея, , 12:18 — REGNUM Правительство Южной Кореи вернёт на родину останки 109 китайских солдат, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

Китай — Южная Корея

По их словам, церемония помещения в гроб останков китайских солдат состоялась 1 сентября на военной базе в южнокорейском Инчхоне.

Известно, что Южная Корея приступила к репатриации останков в 2014 году. С тех пор на родину вернулись останки более 700 китайских солдат.

Напомним, что во годы Корейской войны Китай выступал на стороне Северной Кореи. По данным правительства Южной Кореи, в годы войны погибло порядка одного миллиона китайских солдат.