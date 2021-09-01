Москва, 1 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Большинство родителей школьников в Москве (75%) одобряют отмену обязательного ношения масок для учителей. Не согласны лишь 10%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

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Те родители, которые выступили за отмену масок для преподавателей, считают, что «работать с детьми в маске невозможно», «в классе все дети без масок, вряд ли маска защитит учителя от заражения коронавирусом».

По мнению противников предложения мэра столицы, «пандемия ещё не прекратилась», «новый штамм «Дельта» более заразный», «школьники и учителя остаются в зоне риска». Затруднились ответить 15% родителей.

Опрос проведен 24—30 августа 2021 года. Опрошены 1000 родители школьников в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах появилась возможность отменить обязательное ношение масок учителями, заявил 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин.

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