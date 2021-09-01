Лавров обвинил Киев в словесной эквилибристике вместо выполнения «Минска»
Москва, 1 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Власти Украины вместо выполнения Минских соглашений занимаются словесной эквилибристикой, заявил 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия учебного года в МГИМО.
Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны, напомнил Лавров, отвечая на вопрос принуждения Киева к миру с помощью минских соглашений, принуждать Украину к миру должны западные страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, ранее власти Украины манипулируют своими кураторами на Западе, не выполняя Минские соглашения, и отказываются вести диалог с Донбассом.
По его словам, Запад пытается «перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта». Это происходит наряду с кампанией по переписыванию итогов Второй мировой войны.
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