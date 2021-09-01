Челябинск, 1 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Россия выдала Узбекистану 28-летнего гражданина этой страны, который ранее был осуждён там за хищения. Об этом сообщает пресс=служба челябинской облпрокуратуры.

Узбекистан

Иностранца осудили в Ферганской области в 2018 году. Суд признал его виновным в хищении имущества двух лиц на общую сумму 2,081 сумов и приговорил к трём годам исправительных работ. Однако тот уклонился от отбывания наказания. Неотбытую часть ему заменили на лишение свободы.

В Челябинской области иностранец был задержан. Прокуратурой провела экстрадиционную проверку, и по её результатам было принято решение выдать данное лицо правоохранительным органам Узбекистана.