Владикавказ, 1 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Северной Осетии 1 сентября началась трехдневная Вахта памяти. Жители республики вспоминают погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году. Траурные мероприятия начались в 09:15 во дворе разрушенной школы. Именно в это время начался 17 лет назад захват участников праздничной линейки, посвященной 1 сентября.

digorets Кладбище «Город ангелов», Беслан

В мероприятиях участвуют бывшие заложники и их родственники, представители органов власти во главе с врио руководителя РСО-Алании Сергеем Меняйло, представители общественных и религиозных организаций.

«В спортивный зал разрушенной школы, где боевики удерживали свыше тысячи заложников — детей и взрослых, в эти дни люди идут непрерывным потоком. После заупокойной литии участники церемонии возложили цветы и зажгли поминальные свечи в память о невинно убиенных жертвах трагедии», говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

В течение трех дней на месте разрушенной школы продлится Вахта памяти. Её завершат крестный ход от храма во дворе школы до мемориального комплекса «Древо скорби» и траурная церемония на мемориальном кладбище «Город ангелов».

Напомним, 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года в школе №1 города Беслана, террористы захватили в заложники более 1000 человек, в том числе детей, их родных и педагогов. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.