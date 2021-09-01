Саратов, 1 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 19 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 1 сентября 2342 человека, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день двое мужчин и 17 женщин в возрасте от 44 лет до 91 года, уточнили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 1 сентября подтверждены 81 072 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 75 079 человек.

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