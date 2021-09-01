Ульяновск, 1 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели продолжают практически ежедневно выезжать на тушение травяных пожаров. Это следует из обновлённых данных управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные

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Спасатели 31 августа потушили девять палов сухой растительности, в том числе три возгорания произошло в Ульяновске, по два — в Новоспасском и Ульяновском районах.

Всего за последние сутки огнём пройдено более 1,1 гектара, в том числе горел 1 гектар сухой травы в Мелекесском районе.

Кроме того, в Ульяновской области зарегистрировано семь термических точек, в том числе шесть подтверждены и четыре ликвидированы (три травяных и один лесной пожар).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Ульяновской области обнаружено четыре лесных пожара, в том числе возгорание на площади 80 гектаров удалось локализовать возле населённого пункта Большие Ключищи. Для тушения привлечено более 100 человек.

Напомним, что с 28 августа по 17 сентября в Ульяновской области ограничено посещение лесов.