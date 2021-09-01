Берлин, 1 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Компания Mercedes-AMG представила новый седан GT 63 E Performance, который стал самой мощной серийной моделью марки после Project One. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT 63 E Performance

Новинка оснащается восьмицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом объёмом 4,0 л. На задней оси модели установлен электродвигатель. В качестве трансмиссии предусмотрена двухступенчатая коробка передач с электрическим переключением и задним дифференциалом повышенного трения с электронным управлением.

Мощность GT 63 E Performance составляет 831 л. с. и 1 400 Нм максимального крутящего момента. При этом модель также получила стартер-генератор с ременным приводом производительностью 14 л. с.

С места до «сотни» седан GT 63 E Performance разгоняется за 2,9 с. Максимальная скорость составляет 316 км/ч. Расход топлива равен 8,6 л на 100 км.

Автомобиль получил мощный аккумуляторный блок емкостью 6,1 кВт-ч. На одном заряде этого аккумулятора модель может проехать 12 км.

Ранее компания Posaidon представила родстер RS 830+, который был разработан на основе Mercedes-AMG GT R. Производительность автомобиля выросла до 880 л. с.

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