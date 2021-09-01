Москва, 1 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Центробанка РФ к АО коммерческий банк «ИРС». Лишенная лицензии в конце мая 2021 года кредитная организация начала процедуру ликвидации. Ликвидатором назначили государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Процедура продлится до марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Следующий отчёт ликвидатора суд рассмотрит 1 марта 2022 года.

В ходе судебных слушаний представитель временной администрации отметил, что на дату отзыва лицензии у банка «ИРС» активы составляли 1 335 088 000 рублей, а размер обязательств — 732 359 000 рублей.

«Следовательно, активы банка превышают его обязательства перед кредиторами на 602 729 тыс. рублей, в связи с чем у АКБ «ИРС» (АО) признаков несостоятельности (банкротства), установленных п. 1 ст. 189.8 Закона о банкротстве, в настоящее время не выявлено», — отмечалось в материалах дела.

Напомним, лицензию у банка, занимавшего по размеру активов 292-е место, отозвали 28 мая 2021 года. На июнь 2020 года 99,1% акций в «ИРС» было у Ибрагима Башаева.