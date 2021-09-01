Уфа, 1 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. 472 млн рублей получит Башкирия из средств федерального бюджета на мелиорацию в 2022 году. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Орошение

Часть денежных средств будет выделено из регионального бюджета на условиях финансирования. Соответствующее постановление было подписано 31 августа в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Отмечается, что денежные средства выделены в рамках реализации государственнойпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса на период с 2022 по 2031 год. Субсидии пойдут на возмещение до половины затрат на установку и приобретение оросительных комплексов.

«Это позволит нам в течение 2022 года установить мелиоративные комплексы на площади более пяти тысяч гектаров на сумму в один миллиард рублей, а к 2030 году эта площадь должна составить более ста тысяч гектаров. Будем поливать, в первую очередь кормовые культуры, это необходимо для того, чтобы гарантированно обеспечивать животных кормами. Более того новые животноводческие комплексы будем строить только там, где есть водоисточники, чтобы была возможность организовывать прифермские кормовые поля с орошением», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии площадь орошаемых сельхозугодий к 2030 году планируют увеличить до 100 тысяч га.