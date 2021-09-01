Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Ростовской области подготовка к новому учебному году обошлась более чем в 4 млрд рублей. Об этом на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Ростовский губернатор на школьной линейке

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«Всего на подготовку к учебному году из бюджета региона направили и фактически использовали более 4 млрд рублей», — приводит слова главы региона пресс-служба.

В Ростовской области за школьные парты 1 сентября сядут 440 тыс. ребят. Отремонтированные и построенные школы открылись в пяти муниципальных образованиях. Продолжается строительство 16 учебных заведений и 35 детских садов.