Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Следственный комитет России начал проверку после смерти ребёнка в садоводческом товарище «Железнодорожник» в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По предварительным данным, после возгорания частного жилого дома пострадали трое человек. Один из них, малолетний ребёнок, скончался, а второй ребёнок и его отец госпитализированы. Следователи изучают обстоятельства инцидента.

«Возможной причиной возгорания частного дома по переулку Рыбинскому в СНТ «Железнодорожник» могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать погибшего ребёнка ещё не знает о произошедшем, так как она находится в Таджикистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают бушевать два больших лесных пожара в Пышминском и Первоуральском городских округах.